وقال ترمب إن الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 25% على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء.

وأضاف رداً على سؤال عن احتمال أن تتفادى كندا والمكسيك الرسوم الجمركية من خلال التوصل إلى اتفاق يكبح تدفقات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة: "لم يعد لديهما مجال" للتفاوض لتجنب الرسوم.

وفي فبراير/شباط المنصرم، أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض أن واشنطن ستفرض رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلتاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

وفي أول تعليق على تصريحات ترمب، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن كندا ستكون مستعدة للرد إذا مضى ترمب قدماً في تهديده بفرض الرسوم على جميع الواردات الكندية.

وأكدت جولي موقف أوتاوا بأن التدابير المضادة الكندية ضد الواردات الأمريكية قد تصل إلى 155 مليار دولار كندي.