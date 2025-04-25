وشددت الحائزات جائزة نوبل، بمن فيهن جودي ويليامز وتوكل كرمان وشيرين عبادي، في بيان نُشر اليوم الجمعة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذه الانتهاكات، ودعَون إلى فرض حظر على التسلح الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما طالبن، خلال زيارة للضفة الغربية والأردن، بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإشراك النساء الفلسطينيات في عمليات السلام المستقبلية.

وجدد الوفد الذي عقد اجتماعات مع منظّمات المجتمع المدني في رام الله وفي عمّان، التزامه بالعدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال يجب أن لا تُغفل.

واستمع الوفد مباشرةً عبر اتصال فيديو إلى شهادات نساء من غزة شاركن شهاداتٍ طارئة حول الحياة في ظلّ الحصار والآثار المركّبة للحرب والاحتلال والنزوح. كما التقى الوفد مرضى من غزة يتلقّون رعاية طبيّة حرجة في مؤسّسة ومركز الحسين للسرطان.

وفي الأردن، زار الوفد مخيم جرش الذي استقبل أجيالاً من اللاجئين الفلسطينيين، واستمع إلى نساء وشباب يتحدّثون عن حقوقهم وتحدّياتهم وحياتهم اليومية في الأردن.

ومن المقرر أن تُصدر المبادرة تقريراً كاملاً عن الزيارة في شهر مايو/أيار 2025.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

