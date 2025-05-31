وقال رئيس هيئة الدفاع العامة بالقوات المسلحة الهندية، الجنرال أنيل شوهان، في مقابلة مع تليفزيون بلومبيرغ اليوم السبت، على هامش "حوار شانغريلا" في سنغافورة: "المسألة ليست عدد المقاتلات التي أُسقطت، بل الأسباب التي أدت إلى إسقاطها والأخطاء التي ارتُكبت" مضيفاً أن "العدد ليس مهماً".

ووصف شوهان المزاعم الباكستانية بإسقاط ست طائرات مقاتلة هندية، بينها ثلاث من طراز "رافال"، بأنها "غير صحيحة بالمرة"، لكنه امتنع عن الكشف عن العدد الفعلي للمقاتلات التي خسرتها بلاده.

وأشار المسؤول العسكري الهندي إلى أن بلاده عدّلت من تكتيكاتها القتالية بعد تكبدها خسائر جوية في اليوم الأول من الصراع، مما مكنها من تحقيق "تفوق حاسم" قبل إعلان وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام.

ويعد هذا أول تصريح رسمي من مسؤول حكومي أو عسكري هندي بشأن مصير المقاتلات خلال الاشتباكات التي اندلعت في السابع من مايو/أيار.

واندلع القتال، الذي يُعد الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ عقود، عقب هجوم وقع في 22 أبريل/نيسان في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح. واتهمت نيودلهي جماعات "إرهابية" مدعومة من باكستان بتنفيذ الهجوم، وهي تهمة نفتها إسلام آباد.

وردّت الهند، في السابع من مايو/أيار، بغارات جوية استهدفت ما وصفته بـ"بنى تحتية للإرهابيين" داخل الأراضي الباكستانية. وفي المقابل، أعلنت باكستان أنها أسقطت ست مقاتلات هندية خلال الاشتباكات الأولية.

وكانت نيودلهي صرحت بأن قواتها الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، قصفت ما لا يقل عن ثماني قواعد جوية باكستانية، من بينها قاعدة قرب العاصمة إسلام أباد.

من جهته، قال الجيش الباكستاني إن الهند لم تعد تستخدم طائرات مقاتلة بعد الخسائر التي تكبدتها في اليوم الأول، مضيفاً أن الهند أسقطت بدورها بعض الطائرات الباكستانية. ورغم ذلك، نفت إسلام آباد وقوع خسائر في طائراتها، لكنها أقرت بتعرض بعض قواعدها الجوية للقصف، ووصفت الخسائر بأنها "طفيفة".



