ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني قوله “إن شخصاً قد أصيب جراء سقوط الصاروخ قرب مبنى الركاب رقم 3”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني أن منظومتي ثاد الأميركية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ اليمني الذي استهدف مطار بن غوريون.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس وعدد من مستوطنات الضفة الغربية، مما دفع الملايين من الإسرائيليين إلى التوجه إلى الملاجئ. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعامل مع التهديد.

وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية قد أطلقت صواريخ اعتراضية لتدمير الصاروخ الذي رُصد، في محاولة لتفادي أي ضرر قد يتسبب فيه.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية إنه جرى وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن قربه. وأفادت القناة الإسرائيلية بعودة طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها في مطار بن غوريون.

وأعلنت هيئة البث العبرية تعليق حركة القطارات مؤقتاً في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية المواطنين من الاقتراب من المطار.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات أمريكية فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في اليمن، استهدفت محافظات صعدة والحديدة ومأرب، وفق ما نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي.

وفي محافظة الجوف، قالت وسائل الإعلام إن مديرية الحزم تعرضت لعشر غارات جوية، بينما استُهدفت منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة بغارتين.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان جماعة الحوثي صباح أمس السبت، عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل. وذكر جيش الاحتلال أن الصاروخ، الذي أُطلق من اليمن، مر فوق مناطق في القدس والبحر الميت دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق الجنوبية والوسطى.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي هو الثالث خلال يومين، بعد أن أعلن الحوثيون في وقت سابق مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين باتجاه قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية ومنطقة تل أبيب، قاطعين مسافة تزيد على ألفي كيلومتر.

وفي سياق متصل، شنت المقاتلات الأميركية أمس السبت عدة غارات على اليمن، من بينها ثماني ضربات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، إلى جانب غارة استهدفت مديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي قد كشفت الأربعاء أن الولايات المتحدة نفذت منذ منتصف مارس/آذار الماضي نحو 1300 غارة جوية وهجمات بحرية على الأراضي اليمنية، مما أسفر عن سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح.

وتصاعدت وتيرة الضربات الأمريكية على اليمن عقب قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 15 مارس/آذار، دعا فيه إلى تنفيذ "هجوم واسع" ضد جماعة الحوثي، متوعداً بـ"القضاء عليها بالكامل".

ورغم تلك التهديدات، واصلت الجماعة تنفيذ هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل واستهداف سفن متجهة إليها عبر البحر الأحمر، في سياق ردها على ما تصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي.

وحسب تقارير حقوقية، فإن الحرب الإسرائيلية، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 11 ألف شخص، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.