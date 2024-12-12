في تطورات جديدة على الساحة الإقليمية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إثيوبيا والصومال قد توصلا إلى اتفاق جديد ينهي خلافاتهما، وذلك بوساطة تركية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في كلا البلدين. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود التركية المستمرة لتعزيز الأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي.

وفي سياق منفصل، سجلت السلطات الإسرائيلية حادث إطلاق نار في القدس أدى إلى إصابة أربعة إسرائيليين، أحدهم بجروح خطيرة. الحادث وقع أثناء استهداف حافلة جنوب القدس، بينما يسعى جيش الاحتلال لتعقب منفذ العملية.

وعلى صعيد آخر، تواصل الأوضاع في قطاع غزة تأزمها، حيث ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى مئة وثلاثة وتسعين بعد استشهاد الصحفية إيمان الشنطي. وقد سقطت الشنطي خلال قصف إسرائيلي استهدف منزل أسرتها في القطاع، مما يعكس الوضع المتردي الذي يشهده الإعلام أثناء النزاعات. هذه الأحداث تأتي في وقت حساس تسعى فيه العديد من الجهات الدولية والمحلية للبحث عن حلول دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.