تركيا
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أردوغان: نؤكد رغبتنا بانتهاء الظلم في غزة وإعادة الاستقرار لسوريا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغبة بلاده في انتهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في سوريا.
أردوغان: نؤكد رغبتنا بانتهاء الظلم في غزة وإعادة الاستقرار لسوريا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة من الكوماندوز بالعاصمة أنقرة / AA
17 أبريل 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة من الكوماندوز التركي في العاصمة أنقرة.

وقال في هذا الصدد: "نريد أن تنتهي المجازر في غزة، وأن تحقق سوريا السلام الذي تتوق إليه منذ 14 عاماً، وأن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل".

وأوضح: “نأمل أن يسود العدل في غزة وأن ينتهي الظلم فيها”، مضيفاً: “نريد أن تعود سوريا إلى الاستقرار التام بعد سنوات طويلة من الحروب”، مشدداً على أن بلاده تؤمن بالسلام وتعمل على إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأضاف أردوغان أن بلاده لا ترغب أبداً في نشوب أزمات جديدة في المناطق المجاورة التي تعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار والصراعات.

وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أفاد أردوغان: "وصلنا إلى مرحلة اجتثاث الإرهاب من جذوره عبر العمليات التي نفَّذناها في شمالي سوريا والعراق".

وتابع: “حاربنا التنظيمات الإرهابية لسنين طويلة ومستمرون حتى تحقيق هدفنا (تركيا خالية من الإرهاب)"، مؤكداً: “بدأنا حصاد ثمار عملياتنا العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية”.

ونفَّذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

كما ينفِّذ الجيش التركي عمليات عسكرية​​​​" ضد معاقل PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وأضاف أن الحكومة التركية الحالية تُقْدم على خطوات مهمة من أجل تحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا "تقف دائماً إلى جانب السلام والهدوء والاستقرار، وتتمنى أن يسود السلام في جميع جيرانها وفي منطقتها دون أي تمييز".

وأكد أن بلاده ستواصل العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT ARABI
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