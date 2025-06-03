تركيا
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فيدان وروبيو يقيّمان مخرجات مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا
بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي مارك روبيو، تطورات مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، التي عُقدت أمس الاثنين، في مدينة إسطنبول، وفقاً لمصادر دبلوماسية تركية.
فيدان وروبيو يقيّمان مخرجات مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا
لقاء سابق جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بالعاصمة واشنطن في مارس/آذار 2025 / AA
3 يونيو 2025

وأوضحت المصادر أن المحادثة الهاتفية تناولت الخطوات المتخَذة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، إلى جانب تقييم شامل لنتائج الجولة الثانية من المفاوضات التي استضافتها إسطنبول.

كما ناقش الوزيران آخر المستجدات في سوريا وقطاع غزة، في إطار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمات المستمرة.

كانت إسطنبول قد شهدت، الاثنين، جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، إذ جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن تبادل الأسرى، في حين قدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن مقترحاً لوقف إطلاق النار.

وشارك وزير الخارجية التركي فيدان في الاجتماع، الذي ضمَّ الوفد الروسي برئاسة مستشار الرئيس فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني بقيادة وزير الدفاع رستم عمروف.

وفي 15 و16 مايو/أيار الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل 2000 أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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