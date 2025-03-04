حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من استفزازات المسؤولين الإسرائيليين التي تستهدف المسجد الأقصى. وأكد أردوغان أن تركيا لن تسمح بإعادة تشكيل المنطقة وتقسيمها كما حدث قبل قرن من الزمن.

في سياق متصل، يخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للعودة إلى المنطقة في الأيام المقبلة بهدف إيجاد طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو التقدم إلى المرحلة الثانية. وتأتي هذه التحركات في ظل مطالبة حركة حماس للوسطاء بإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاق.

على جانب آخر، شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت محيط طرطوس دون تسجيل خسائر بشرية. كما أعلن جيش الاحتلال استهدافه لموقع عسكري في القرداحة باللاذقية، بدعوى استخدامه لتخزين أسلحة تابعة للنظام السوري.