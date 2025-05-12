سياسة
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إسرائيل: لن نلتزم بوقف الحرب
في أخبارنا لهذا اليوم: الاحتلال ينفي التزامه وقف إطلاق النار مع حماس، والهند وباكستان تبحثان خطوات ما بعد وقف إطلاق النار
دقائق الذروة / TRT Global
12 مايو 2001

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الاثنين إن إسرائيل غير ملتزمة أي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح سجناء مع حركة حماس، وإنما فقط توفير ممر آمن يتيح تحرير المحتجز الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر.

في السياق نفسه، أدانت فلسطين تصديق حكومة إسرائيل على استئناف تسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك جزءا من سياسة "التهجير القسري والتطهير العرقي" التي تتبعها تل أبيب بحق الفلسطينيين.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع من روسيا وقفا كاملا ودائما لإطلاق النار اعتبارا من الاثنين لوقف الحرب، وأنه سينتظر نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركيا الخميس.

وفي شأن مختلف، أعلن الجيش السوداني يوم الاثنين مقتل سبعة مدنيين وإصابة خمسة عشر آخرين نتيجة قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

ختاما.. يناقش قائدا العمليات العسكرية في الهند وباكستان اليوم الاثنين الخطوات التالية للجارتين المسلحتين نوويا، بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود، عقب أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

مصدر:TRT ARABI
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