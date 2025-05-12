قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الاثنين إن إسرائيل غير ملتزمة أي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح سجناء مع حركة حماس، وإنما فقط توفير ممر آمن يتيح تحرير المحتجز الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر.

في السياق نفسه، أدانت فلسطين تصديق حكومة إسرائيل على استئناف تسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك جزءا من سياسة "التهجير القسري والتطهير العرقي" التي تتبعها تل أبيب بحق الفلسطينيين.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع من روسيا وقفا كاملا ودائما لإطلاق النار اعتبارا من الاثنين لوقف الحرب، وأنه سينتظر نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركيا الخميس.

وفي شأن مختلف، أعلن الجيش السوداني يوم الاثنين مقتل سبعة مدنيين وإصابة خمسة عشر آخرين نتيجة قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

ختاما.. يناقش قائدا العمليات العسكرية في الهند وباكستان اليوم الاثنين الخطوات التالية للجارتين المسلحتين نوويا، بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود، عقب أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.