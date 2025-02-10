وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وزوجته وان عزيزة إسماعيل، بالإضافة إلى السفير التركي أمير سالم يوكسل، ووزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، إلى جانب موظفي السفارة التركية ومسؤولين آخرين.

ويشارك في زيارة الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الدفاع يشار غولر. كما يرافقه وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولاط، ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.

ومن المقرر أن يحصل الرئيس أردوغان خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من سلطان فيرق نازرين شاه في مركز بوتراجايا الدولي للمؤتمرات.

وكان فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قد أعلن في منشور على "إكس" يوم السبت، أن الرئيس أردوغان سيجري جولة آسيوية في الفترة ما بين 10 و13 فبراير/شباط الجاري. وأوضح ألطون أن هذه الجولة تأتي استجابة لدعوات تلقاها الرئيس أردوغان لزيارة الدول الثلاث، وأن المحادثات خلال الزيارة ستتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية مع هذه الدول.