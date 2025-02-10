تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان يصل إلى كوالالمبور ضمن جولة آسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور على متن طائرة خاصة بهدف عقد لقاءات رسمية مع مسؤولي البلاد، وذلك في إطار جولة آسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.
أردوغان يصل إلى كوالالمبور ضمن جولة آسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى ماليزيا / صورة: AA (AA) / AA Archive
10 فبراير 2025

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وزوجته وان عزيزة إسماعيل، بالإضافة إلى السفير التركي أمير سالم يوكسل، ووزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، إلى جانب موظفي السفارة التركية ومسؤولين آخرين.

ويشارك في زيارة الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الدفاع يشار غولر. كما يرافقه وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولاط، ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.

ومن المقرر أن يحصل الرئيس أردوغان خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من سلطان فيرق نازرين شاه في مركز بوتراجايا الدولي للمؤتمرات.

وكان فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قد أعلن في منشور على "إكس" يوم السبت، أن الرئيس أردوغان سيجري جولة آسيوية في الفترة ما بين 10 و13 فبراير/شباط الجاري. وأوضح ألطون أن هذه الجولة تأتي استجابة لدعوات تلقاها الرئيس أردوغان لزيارة الدول الثلاث، وأن المحادثات خلال الزيارة ستتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us