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غارة إسرائيلية قرب ضريح "صفي الدين" وقتيلان بقصف على الهرمل شرقي لبنان
شنت طائرة مسيرة إسرائيلية، الخميس، غارة قرب ضريح الأمين العام السابق لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين في بلدة "دير قانون النهر" بقضاء صور جنوبي لبنان.
غارة إسرائيلية قرب ضريح "صفي الدين" وقتيلان بقصف على الهرمل شرقي لبنان
مقاتلات إسرائيلية تحلّق فوق موكب جنازة قادة حزب الله اللبناني السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ببيروت في 23 فبراير/شباط 2025 / صورة: AP (AP)
28 فبراير 2025

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بالقرب من ضريح الأمين العام السابق لحزب الله هاشم صفي الدين في دير قانون النهر، واقتصرت الأضرار على الماديات".

واغتالت إسرائيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" حسن نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، بسلسلة غارات عنيفة بصواريخ مضادّة للتحصينات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

والأحد الماضي، شيّع آلاف اللبنانيين نصر والله وصفي الدين، بالضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن يوارى الأخير بمسقط رأسه جنوبي البلاد.

وبالتزامن مع تشييع نصر الله وصفي الدين، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت، بينما شنّ غارات على بلدات عدة جنوب لبنان.

وفي السياق، قتل شخصان مساء الخميس، بغارة إسرائيلية استهدفت شاحنة صغيرة في مدينة الهرمل شمال شرقي لبنان.

وأفاد شهود عيان، بأن غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ استهدفت شاحنة صغيرة في حي الدورة بالهرمل ما أدى إلى مقتل شخصين.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "الغارة على الهرمل أدت إلى استشهاد شخصين".

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، باستهدافه منطقة عيناتا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان بدعوى "مهاجمة نقطة مراقبة لحزب الله"، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "مهاجمة نقطة المراقبة التابعة لحزب الله في منطقة عيناتا تعود إلى أنها تشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان" دون مزيد من التفاصيل.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم نص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان إلا أنها منذ 18 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت انسحابا جزئيا ببقاء قواتها في 5 نقاط رئيسية داخل الحدود، كما أنها واصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار بالغارات المتكررة والتحليق المستمر لطيرانها الحربي في الأجواء اللبنانية.

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