ووصفت الخارجية التركية في بيان هذه الإجراءات بأنها “مظهر من مظاهر سياسات الإبادة والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وسعيها إلى ضم وتغيير الهوية التاريخية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع البيان أن “مبادرات حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هذه لن تغيّر مطلقاً من الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى”.

وفي وقت سابق الاثنين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير برفقة مسؤولين وأكثر من 1400 مستوطن إسرائيلي باحات الأقصى، وفق ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وجرى الاقتحام من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، تزامناً مع ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ عام 2003، تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحادياً للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي من المسجد، حيث تتكثف الاقتحامات بشكل ملحوظ في أيام الأعياد والمناسبات اليهودية.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بوقف الاقتحامات، ولكن دون استجابة من السلطات الإسرائيلية، ويقول الفلسطينيون إنّ إسرائيل تعمل بشكل مكثف على تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وتتزايد التوترات في ظل حرب إبادة إسرائيلية متواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.