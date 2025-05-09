وقال المصدر العسكري: "تعاملت مضاداتنا الأرضية مع عدد من مسيّرات العدو كانت تستهدف منشآت ومواقع بالمدينة"، متهماً قوات "الدعم السريع" بالوقوف وراء الهجوم.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في مناطق شمال وغرب وجنوب المدينة.

وأمس الخميس، قال مصدر في الجيش السوداني، إن هجوماً بالمسيّرات استهدف قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان، لليوم الخامس على التوالي.

وتمتعت بورتسودان بهدوء نسبي منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، التي تسببت في نزوح جماعي ومجاعة وأعمال قتل على أسس عرقية.

وأصبحت المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة للحكومة المتحالفة مع الجيش بعد أن اجتاحت قوات الدعم السريع مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم في بداية الحرب.

وفتحت الضربات بالطائرات المسيّرة على بورتسودان جبهة جديدة في الحرب بعدما حقق الجيش في الآونة الأخيرة مكاسب في العاصمة ووسط السودان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.