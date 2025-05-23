الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
بعد تعيين نتنياهو رئيساً جديداً للشاباك.. انتقادات حادة من المعارضة ومظاهرات في تل أبيب
هاجم نواب المعارضة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام "الشاباك"، في خطوة اعتُبرت مخالفة لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا.
بعد تعيين نتنياهو رئيساً جديداً للشاباك.. انتقادات حادة من المعارضة ومظاهرات في تل أبيب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واللواء ديفيد زيني
23 مايو 2025

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، عبر منصة إكس، إن "نتنياهو في حالة تضارب مصالح خطير فيما يخص تعيين رئيس الشاباك، بسبب تورطه في فضيحة (قطر-غيت)"، داعياً زيني إلى رفض التعيين إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.

أما زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس، فقال إن نتنياهو "تجاوز خطاً أحمر آخر"، متهماً إياه بتقويض سيادة القانون وقيادة البلاد نحو صدام دستوري على حساب الأمن القومي.

بدوره، اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان، عبر إكس إن ما قام به نتنياهو "يشكل مخالفة للقانون وتحدياً مباشراً لقرار المحكمة العليا"، محذراً من أزمة دستورية غير مسبوقة، مشدداً على أن "دولة إسرائيل الديمقراطية لن تسقط".

والخميس، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين غاضبين في تل أبيب على خلفية إعلان نتنياهو تعيين زيني رئيساً جديداً للشاباك. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة، إن اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين من قرار نتنياهو. 

ونشرت الصحيفة عبر منصة إكس مقطعاً مصوراً يظهر اعتقال الشرطة الإسرائيلية عدداً من المتظاهرين جراء الاشتباكات.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة، إن الشرطة "اعتقلت 4 متظاهرين على الأقل، بعد اندلاع عدد من المظاهرات وسط مدينة تل أبيب احتجاجاً على قرار نتنياهو".

وأعلن نتنياهو في وقت سابق الخميس، تعيين زيني خلفاً لرئيس الشاباك الحالي رونين بار، رغم تحذيرات المستشارة القضائية، غالي بهراف-ميارا، من عدم قانونية الإقالة في الوقت الراهن.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إلى أن قرار نتنياهو "يأتي خلافاً لقرار المستشارة القضائية بأن رئيس الوزراء لا يملك حالياً صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته".

وبرر نتنياهو قرار الإقالة بـ"انعدام الثقة" في بار، بينما ألمح الأخير إلى أن خلفيات القرار سياسية بسبب رفضه تقديم "ولاء شخصي" لرئيس الوزراء.

وحذرت ميارا، الأربعاء بعدما قضت المحكمة العليا بأن قرار نتنياهو يخالف القانون، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة الرئيس الحالي بار.

وأصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً يمنع إقالة بار أو تعيين بديل له، إلى حين البت النهائي في طعون قانونية مقدمة من المعارضة، إلا أن بار أعلن لاحقاً عزمه مغادرة المنصب في 15 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها الأربعاء، إن إقالة بار "جرت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجارية ضد مقربين منه في قضية (قطر غيت)"، وفق القناة "13" العبرية الخاصة.

وتشير "قطر غيت" إلى تحقيقات يُتهم فيها مساعدان لنتنياهو بتلقي أموال من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية، ويهدف هذا العقد إلى "الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء"، لكن الدوحة نفت هذه الادعاءات الواردة بحقها في القضية، باعتبارها "لا أساس لها من الصحة".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد وإصابة أكثر من 175 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط تجاهل تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الانتهاكات بحق المدنيين.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us