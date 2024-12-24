واستشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمدنيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، أطلقت صاروخا صوب تجمع لمدنيين شمال مدينة رفح، وأضافوا أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة آخر.

وقالت مصادر طبية إن امرأة وطفلين استُشهدوا وأصيب آخرون أمس الاثنين، في قصف طائرة إسرائيلية استهدف منزلاً بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن جثامين 4 شهداء فلسطينيين وعدداً من المصابين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية تقلّ عناصر تأمين المساعدات في شارع صلاح الدين شرق المدينة.

والأحد، استُشهد 5 فلسطينيين من عناصر تأمين المساعدات بعد قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة تقلّهم في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق مصدر طبي.

وقتلت إسرائيل 723 رجل شرطة وعنصراً لتأمين المساعدات منذ بداية الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق آخر إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

حصار وقصف المستشفيات

في غضون ذلك، حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء المستشفى الإندونيسي وأجبر من بداخله على إخلائه، فيما قصف مستشفى العودة بقذيفة مدفعية شمال قطاع غزة، وسط استمرار سياسة نسف وتفجير المباني في محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً من آليات جيش الاحتلال تقدمت في محيط المستشفى الإندونيسي شرق جباليا تزامناً مع غارات جوية وإطلاق مكثف للنيران.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال أجبر من بداخل المستشفى الخارج عن الخدمة من طواقم طبية ومرضى ونازحين على الإخلاء الفوري والتوجه إلى مدينة غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران صوب بوابته وقصف على محيطه.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من بلدة بيت لاهيا ومشروعها، فيما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بقذيفة مدفعية مستشفى العودة الأهلي في منطقة تل الزعتر.

وفي وقت سابق قالت إدارة المستشفى: "إنّ المنطقة المحيطة تتعرض لقصف عنيف جداً من الطيران الحربي الإسرائيلي"، إذ اشتعلت النيران في منازل محيطة بالمستشفى بفعل القصف الإسرائيلي.

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير المنازل والمباني في محيط مستشفى كمال عدوان، وفق شهود عيان. وبذلك تكون مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة الثلاثة تحت الاستهداف والحصار الإسرائيلي.

وبالتزامن مع ذلك نسف جيش الاحتلال مبانيَ سكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في أنحاء المدينة ناجمة عن عمليات التفجير، وفق شهود عيان.

تقييد دخول المساعدات إلى غزة

إنسانياً، أكدت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأمريكية مساء الاثنين، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني ما زالت مستمرة.

وأوضحت تريمبلاي أن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضافت أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.