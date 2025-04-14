الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
رئيس أركان الاحتلال يحذّر من نقص عدد الجنود وسط توالي عرائض تطالب بوقف الحرب في غزة
حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير من أن نقص أعداد الجنود قد يعرقل قدرة الجيش على تحقيق الأهداف العسكرية لحرب الإبادة على قطاع غزة، فيما يأتي هذا تزامناً مع عرائض متتالية من جنود الاحتياط والمتقاعدين لوقف الحرب لإعادة المحتجزين.
رئيس أركان الاحتلال يحذّر من نقص عدد الجنود وسط توالي عرائض تطالب بوقف الحرب في غزة
جنود قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة / Reuters
14 أبريل 2025

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، أن زامير الذي تولى قيادة جيش الاحتلال مؤخرا قد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بأن "الاستراتيجيات العسكرية وحدها لا يمكنها تحقيق جميع الأهداف في غزة، لا سيما في غياب مسار دبلوماسي مُكمّل".

وكان جيش الاحتلال كشف في الأشهُر الماضية عن نقص في الجنود النظامين بسبب عدم تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) وأيضاً عزوف جنود من الاحتياط عن الخدمة لأسباب عديدة، على رأسها الإرهاق من طول الحرب، وفق إعلام إسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، لم تُسمِّه: "زامير لا يُزيّف الحقائق، بل يُطالِب القيادة بالتخلي عن بعض أوهامها"، وتابعت: "ومع ذلك، قد تستغرق إعادة احتلال غزة بالكامل شهوراً عديدة، وربما سنوات، وستتطلب إعادة تفعيل عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".

واستدركت: "تتراوح معدلات مشاركة جنود الاحتياط الحالية في الوحدات القتالية بين 60% و70%، وفقاً للجيش، وهي أرقام أُبلغت بالكامل لنتنياهو وكبار الوزراء".

وكان تحقيق لصحيفة هآرتس كشف في مارس/آذار الماضي أنه مع تراجع الاستجابة لطلبات الخدمة الاحتياطية بجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن بعض وحداته لجأ إلى إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد أفراد.

عرائض متتالية

ومن جهة أخرى، تتصاعد في إسرائيل حملات توقيع جنود احتياط ومتقاعدين على عرائض تطالب الحكومة بإعادة المحتجزين من غزة، حتى على حساب وقف الحرب، وهذه المرة صدرت عن عسكريين في لواءَي المظليين والمشاة، وآخرين من جهاز الاستخبارات العسكرية، وفق إعلام عبري.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، وقّع أكثر من 1600 من قدامى الجنود في لواءَي المظليين والمشاة رسالةً تدعو إلى إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، حتى لو كلّف ذلك وقف الحرب.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، الاثنين، إنّ نحو 170 خريجاً من برنامج تلبيوت التابع للاستخبارات العسكرية وقّعوا رسالة طالبوا فيها بإطلاق سراح المحتجزين عبر إنهاء الحرب، دون دعوة لرفض الخدمة الاحتياطية.

يأتي ذلك فيما تكتسب دعوات إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة حتى لو كان على حساب وقف الحرب زخماً كبيراً في صفوف الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما بات يشكّل تحدياً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش إيال زامير.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، وقّع نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب لتحرير المحتجزين في غزة، وتبعهم في خطوتهم 150 ضابطاً سابقاً في سلاح البحرية وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات.

وفي 12 أبريل/نيسان، انضم إليهم نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية ومئات من جنود الاحتياط في الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية و2000 من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعى لوصف هذا التحرك بأنه "رفض" للخدمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنّ الموقّعين سارعوا لنفي ذلك، وتوعّد نتنياهو ووزراء بحكومته بفصل موقّعي هذه العرائض، معتبرين أنها "تقوّي الأعداء في زمن الحرب"، ناعتين إياها بـ"التمرد" و"العصيان".

وكانت إسرائيل جندت نحو 360 ألفاً من جنود الاحتياط للمشاركة بحرب الإبادة منذ شنّها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقدّر تل أبيب وجود 59 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، فيما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، ما أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us