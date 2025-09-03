وأكد كوستا، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي عبّر مراراً عن إدانته للوضع الإنساني في القطاع، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء أنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح كوستا أن المجلس الأوروبي يؤمن بأن حل الدولتين يمكن أن يشكل أساساً لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأشار إلى استمرار المجلس في السعي لزيادة الضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق حركة "حماس" لسراح المحتجزين الإسرائيليين لديها.