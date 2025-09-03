الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
المجلس الأوروبي قلِق من الكارثة الإنسانية في غزة ويُطالب بوقف فوري لإطلاق النار
أعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن قلقه الشديد إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 23 شهراً.
المجلس الأوروبي قلِق من الكارثة الإنسانية في غزة ويُطالب بوقف فوري لإطلاق النار
غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومنتظري مساعدات في مدينة غزة / AA
3 سبتمبر 2025

وأكد كوستا، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي عبّر مراراً عن إدانته للوضع الإنساني في القطاع، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء أنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح كوستا أن المجلس الأوروبي يؤمن بأن حل الدولتين يمكن أن يشكل أساساً لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأشار إلى استمرار المجلس في السعي لزيادة الضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق حركة "حماس" لسراح المحتجزين الإسرائيليين لديها.

اختيارات المحرر

كما أعلن كوستا أن المجلس سيواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة خلّفت ​​​​​​​63 ألفاً و633 شهيداً، و160 ألفاً و914 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينياً بينهم 130 طفلاً.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us