وأكد كوستا، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي عبّر مراراً عن إدانته للوضع الإنساني في القطاع، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء أنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح كوستا أن المجلس الأوروبي يؤمن بأن حل الدولتين يمكن أن يشكل أساساً لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأشار إلى استمرار المجلس في السعي لزيادة الضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق حركة "حماس" لسراح المحتجزين الإسرائيليين لديها.
كما أعلن كوستا أن المجلس سيواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة خلّفت 63 ألفاً و633 شهيداً، و160 ألفاً و914 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينياً بينهم 130 طفلاً.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.