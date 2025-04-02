ويعتزم نتنياهو، بناءً على دعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان، بدء زيارة إلى بودابست اليوم الأربعاء، في خطوة تمثل تحدياً من جانب إسرائيل والمجر للمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين في غزة.

وقالت مديرة البحوث والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، في بيان لها: "يواجه رئيس الوزراء نتنياهو اتهامات بارتكاب جرائم حرب"، مشيرة إلى استخدام التجويع أداة حرب، والاستهداف المتعمد للمدنيين، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالاً لا إنسانية أخرى.

وأضافت روساس: "بصفتها دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على المجر اعتقاله فور وصوله إلى أراضيها وتسليمه إلى المحكمة".

وحذرت من أن "أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى دولة عضو في المحكمة دون اعتقاله، ستشجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أضافت روساس: "يجب ألا تُعتبر زيارة نتنياهو إلى المجر مؤشراً على مستقبل حقوق الإنسان في أوروبا"، داعية قادة أوروبا والعالم إلى إنهاء صمتهم ودعوة المجر إلى اعتقال نتنياهو.

وأكدت أن زيارة نتنياهو للمجر "تستهزئ بمعاناة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، مشيرة إلى الجرائم الأخرى التي تُرتكب في مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عن أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبنهاية 1 مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري، فيما قتلت إسرائيل منذ ذلك التاريخ 1066 فلسطينياً وأصابت 2597 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.