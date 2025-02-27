وفي منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، وصف شميكال، مشروع الاتفاق بأنه "صندوق استثماري وتنموي سيجري التوقيع عليه بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء أوكرانيا والولايات المتحدة "صندوق استثمار إعادة الإعمار"، وسيكون مملوكاً بشكل مشترك ويُدار بشكل مشترك من حكومتي البلدين.

وبيّن شميكال، أن الموارد الجوفية والطبيعية في أوكرانيا ستظل ملكاً لها، وليست ملكاً للولايات المتحدة أو أي شخص آخر.

وتابع: "سيجري توجيه نصف الإيرادات المستقبلية من أصول الموارد الطبيعية الأوكرانية إلى الصندوق".

وأردف شميكال: "ستساهم الولايات المتحدة بالأموال والأدوات المالية وغيرها من الأصول الحيوية لإعادة إعمار أوكرانيا، وسيُستثمر الدخل الناتج عن الصندوق فقط في مشاريع إعادة الإعمار".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيزور البيت الأبيض، الجمعة، في زيارة ستشهد توقيع "اتفاقية عظيمة للغاية".

وتملك أوكرانيا احتياطات كبيرة من المعادن النادرة المهمة التي قد تصل قيمتها الإجمالية إلى تريليونات الدولارات.

كما تملك نحو 5% من إجمالي الموارد المعدنية في العالم، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024.

وإضافة إلى امتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات المؤكدة من الليثيوم، لدى أوكرانيا احتياطات من غاز النيون المستخدم في أشباه الموصلات، الذي يعد بالغ الأهمية لإنتاج الرقائق الإلكترونية، فضلاً عن البيريليوم واليورانيوم والزركونيوم والأباتيت، وخام الحديد والمنغنيز.