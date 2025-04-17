وذكرت شبكة "سي إن إن" الأربعاء، أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بعثت رسالة إلى إدارة جامعة هارفارد طلبت فيها بالإبلاغ عن "الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها الطلاب الأجانب" قبل 30 أبريل/نيسان الجاري.

وحثت الوزيرة نويم الجامعة على الامتثال للطلب المقدّم من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

كما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية إلغاء منحتين تابعتين للوزارة بقيمة إجمالية تزيد على 2.7 مليون دولار لجامعة هارفارد.

وقالت نويم في بيان: "يأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بتجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد واقتراح إلغاء وضع إعفائها من الضرائب بسبب تبنيها آيديولوجية متطرفة".

وتعليقاً على الرسالة قال أحد المتحدثين باسم الجامعة، إنهم لن يتخلوا عن حقوقهم الدستورية، لكنهم سوف يلتزمون القانون.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هددت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدة جامعات، بينها هارفارد، بسبب الاحتجاجات المتضامنة مع الفلسطينيين في الحرم الجامعي وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها فتحت تحقيقاً في أكثر من 8.7 مليار دولار من المنح المقدمة لجامعة هارفارد من منظمات مختلفة "لضمان استخدامها بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية".

وقررت إدارة ترمب أيضاً تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل و60 مليون دولار من رسوم العقود لجامعة هارفارد.

وفي أبريل/نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.



