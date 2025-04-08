وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ"استشهاد المواطنة أمانة يعقوب (30 عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت" شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي على سيدة عند نقطة عسكرية، قرب بلدة حارس غربي سلفيت"، وبيَّن الشهود أن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى السيدة.

في المقابل، زعمت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنه "جرى تحييد فلسطينية مسلحة بسكين قرب تقاطع جيتي-أفيسار" شمال الضفة الغربية المحتلة، ولم تكشف الهيئة عن هوية الفلسطينية أو حالتها الصحية.

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل ومنشآت فلسطينية بالضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 7 منازل فلسطينية، وصالة أفراح، وغرفة زراعية، بحجة "البناء دون ترخيص"، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي بلدة السموع جنوب محافظة الخليل، هدمت جرافات الاحتلال منزلين مأهولين، وفق شهادات السكان، إضافة إلى منزلين آخرين في منطقة التعاون بمدينة نابلس شمالي الضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن المنزلين يقعان ضمن المنطقة "ب" وفقًا لاتفاق "أوسلو 2" الموقّع عام 1995، إلا أن الاحتلال يدّعي أنهما يقعان ضمن المنطقة "ج"، مما يتيح له إصدار قرار أمني بهدمهما.

وفي بلدة بيت لقيا غرب رام الله، أقدمت جرافات الاحتلال على هدم قاعة أفراح وغرفة زراعية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة وادي فوكين وهدمت منزلاً بمساحة 150 متراً مربعاً.

كما شهدت بلدة بروقين غرب سلفيت عملية هدم لمنزلين يعودان إلى عائلتين يقدر عدد أفرادهما بعشرين شخصاً، وفق ما أفاد به شهود عيان.

إصابات وحملة اعتقالات

وفي سياق متصل، أصيب 23 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجود 22 إصابة ناتجة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى إصابة واحدة بحروق، وقد جرى علاج المصابين ميدانياً.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة داخل الحرم الجامعي، فيما وثقت مقاطع مصوّرة لحظات الاقتحام.

وفي تطور آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، 35 فلسطينياً في مختلِف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى.

وأوضحت المؤسستان أن الاعتقالات رافقتها "عمليات إعدام وتحقيق ميداني، واعتداءات وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم، وتنفيذ عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية وتخريب وتدمير منازل المواطنين، واحتجاز المواطنين رهائن وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية".

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال صعّد عدوانه منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة واعتقل أكثر من 15 ألفاً و800 مواطن من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، وآلاف من غزة".

إلى ذلك، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 3 منازل فلسطينية بدعوى البناء دون ترخيص في محافظتَي سلفيت وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة وادي فوكين غربي بيت لحم جنوبي الضفة وهدمت منزلاً بمساحة 150 متراً للمواطن عصام باسم مناصرة.

وفي سلفيت شمالي الضفة الغربية، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بروقين غربي المدينة، وذكر المواطن وسيم صبرة للأناضول أن الجيش الإسرائيلي هدم منزلين في بلدته بروقين، أحدهما لشقيقه بدعوى البناء دون ترخيص.

وأشار إلى أن البيتين تسكنهما عائلتان من عشرة أفراد لكل منهما، وشُيّدا على أراضٍ خاصة، ولفت إلى أن المنزلين "مُشيَّدان منذ عدة سنوات".

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 946 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​