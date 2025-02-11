الحرب على غزة
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عقب إعلان "القسام".. ذوو المحتجزين يطالبون نتنياهو بعدم عرقلة صفقة التبادل
طالب ذوو محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، مساء الاثنين، حكومة بنيامين نتنياهو بعدم عرقلة اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، وإتمامه حتى نهايته، وذلك عقب إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الأسرى إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار.
عقب إعلان "القسام".. ذوو المحتجزين يطالبون نتنياهو بعدم عرقلة صفقة التبادل
تظاهر مئات الإسرائيليين وسط تل أبيب للمطالبة باستكمال صفقة تبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة مع حركة حماس / AP
11 فبراير 2025

وتظاهر مئات الإسرائيليين وسط تل أبيب للمطالبة باستكمال صفقة تبادل الأسرى المحتجزين، إذ كانت المظاهرة في الأساس تجمعاً لعائلات المحتجزين للاحتفال بذكرى ميلاد الأسير ألون أوهيل، الذي يقضيه للعام الثاني على التوالي في غزة.

​​​​​​​لكن مع إعلان كتائب القسام تعليق تسليم الدفعة السادسة من الأسرى المقررة السبت القادم، لحين التزام إسرائيل بنود الاتفاق كافة ووقف انتهاكاتها المتكررة له، خرجت أعداد إضافية من الإسرائيليين في تل أبيب لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو باستكمال الاتفاق.

وقال موقع "والا" العبري: "تظاهر المئات مساء الاثنين وأشعلوا النيران والمشاعل، وهم الآن يغلقون طريق بيغين في كلا الاتجاهين أمام الكرياه (مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية)، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية كبيرة في المنطقة".

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل" أعيدوهم (الأسرى) جميعا الآن"، و"كفى حرباً"، ورددوا هتافات من بينها "الحكومة الإسرائيلية نسفت الصفقة"، و"نتنياهو نسف الصفقة".

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