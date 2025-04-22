شدد عمر جليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه، على التزام تركيا بتحقيق هدف "دولة بلا إرهاب"، مع التلميح إلى أن المسار السياسي والأمني قد بلغ مرحلة متقدمة، إذ يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات هامة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتماشى مع المساعي المستمرة لتأسيس نموذج ديمقراطي مستدام يعزز الوحدة الوطنية ويحمي الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أصبحت واحدة من بين إحدى عشرة دولة قادرة على إنتاج الأقمار الصناعية لغرض الاتصالات. جاء ذلك في كلمة خلال حفل دخول قمر توركسات 6A الخدمة، وهو أول قمر اتصالات تنتجه تركيا بإمكانات محلية، وذلك في مقر شركة توركسات بالعاصمة أنقرة.

وفي غزة، استشهد أربعة وعشرون فلسطينياً جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الاثنين، ضمن تصعيد الاحتلال لجرائم الإبادة بحق المدنيين، فيما قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى غزة منذ خمسين يوماً. على صعيد آخر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء نقص التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، في الوقت الذي ما زالت فيه الأزمة الإنسانية مستمرة في البلاد.

ختاماً.. دعا محامي وزارة العدل الأمريكية ديفيد دالكويست إلى اتخاذ تدابير "قوية" ضد شركة جوجل، لمنعها من استخدام منتجات الذكاء الصناعي لتوسيع هيمنتها على عمليات البحث عبر الإنترنت.