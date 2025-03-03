وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنها تُدين قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددة على أن حرمان الحكومة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني من الوصول إلى الإمدادات الأساسية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

واعتبرت أن “هذا القرار، الذي يهدف إلى معاقبة الشعب الفلسطيني جماعياً، يعرّض أيضاً الجهود الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة للخطر”.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، والتأكد من أن إسرائيل تفي بالتزاماتها.

وأمس الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه “قرر ابتداءً من صباح اليوم (الأحد) وقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة رسمياً، التي استغرقت 42 يوماً، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من نتنياهو.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.