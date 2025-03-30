الحرب على غزة
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الحوثي: 7 غارات أمريكية استهدفت صعدة.. واشتبكنا مع حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر 3 مرات
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد، عن اشتباك قواتها مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر ثلاث مرات خلال آخر 24 ساعة.
الحوثي: 7 غارات أمريكية استهدفت صعدة.. واشتبكنا مع حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر 3 مرات
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع / Others
30 مارس 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، إن الاشتباك جرى باستخدام "عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

وأوضح أن هذه العمليات جزء من التصدي المستمر ضد العدوان الأمريكي على اليمن، مؤكداً أن قوات الحوثي تواصل الدفاع عن البلاد للأسبوع الثالث. وأضاف سريع أن الجماعة لن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار عن غزة.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين يوم السبت، أن الغارات الأمريكية استهدفت محافظة صعدة شمالي اليمن، إذ نفذ الطيران الأمريكي سبع غارات، منها ثلاث على شرق مدينة صعدة، وأربع على مديرية آل سالم في نفس المحافظة. ولم تذكر القناة أي تفاصيل حول وقوع إصابات جراء هذه الغارات.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي أن الغارات الأمريكية على محافظتي عمران وصعدة أسفرت عن "تدمير كامل" لمحطات الاتصالات في تلك المناطق.

وذكر بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين، أن الطيران الأمريكي شن غارات على شبكة الاتصالات في الجبل الأسود بمحافظة عمران، وأيضاً على موقع اللبدة في محافظة صعدة، مما أدى إلى تدمير محطات البث وأبراج الاتصالات وشبكة التراسل، كما أدى ذلك إلى انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في عدة مناطق، ما أثر في حياة عشرات الآلاف من المواطنين.

وأسفرت غارات أمريكية متواصلة منذ أيام ضد مناطق تقول واشنطن إنها تابعة للحوثيين عن مقتل وإصابة العشرات، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة بممتلكات عامة وخاصة.

​​​​​​​ووقفت الجماعة استهدافاتها لإسرائيل والسفن التابعة لها مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، وهدد لاحقاً بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

وردت الجماعة بأن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، وعاودت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، إثر استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة على غزة.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصله بصواريخ وطائرات مسيرة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الثامن عشر، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

مصدر:TRT Arabi
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