سوريا الجديدة
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فيدان يدعو للتدخل الإغاثي العاجل في سوريا
فيدان يدعو للتدخل الإغاثي العاجلِ في سوريا.. وبرشلونة يتفوَّق على ريال مدريد في عائدات البث التلفزيوني
فيدان يدعو للتدخل الإغاثي العاجل في سوريا
19 ديسمبر 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، بعد التحديات الكبيرة التي واجهها المنطقة. وأشار فيدان إلى ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات العامة التي تعرضت للانهيار نتيجة الإطاحة بنظام الأسد، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لدعم الاستقرار وإعادة البناء في سوريا.

من جهة أخرى، اعترف جنود إسرائيليون خلال تحقيق أجرته صحيفة هآرتس بمشاركة القوات الإسرائيلية في قتل المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال. وأفصح الجنود عن أوامر صدرت لهم من القيادات العسكرية تقضي بقتل جميع المدنيين باعتبارهم إرهابيين. كما تم الكشف عن أنه تم ترك جثث القتلى لتتعرض للنهش من قبل الكلاب، مما يعكس الصورة القاسية والصادمة للوضع في غزة.

تتداخل هذه التطورات مع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة، مما يستدعي المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في مواجهة هذه الانتهاكات وتقديم الدعم الضروري للمدنيين المتضررين.

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