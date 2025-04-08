ترمب يتمسك بمخططه لتهجير الفلسطينيين من غزة ويتحدث عن مباحثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، ويشير إلى أهمية دور تركيا في سوريا.

مايكروسوفت تطرد موظفتين من عملهما.. فصلت الشركة العالمية المهندسة المغربية ابتهال وموظفة أخرى بعد احتجاجهما العلني على دعم الشركة جيش الاحتلال وتزويده بتقنيات الذكاء الصناعي.

وترمب يهدد بفرض رسوم إضافية خمسين بالمئة على الصين في حال لم تتراجع عن قرارها بفرض رسوم بنسبة أربعة وثلاثين بالمئة على الواردات الأمريكية، ويهدد بفرض رسوم أعلى في وجه أي دولة ترد بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية الأمريكية.