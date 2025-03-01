سياسة
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فيدان يشارك الأحد في اجتماع حول الحرب الأوكرانية في لندن
أفادت مصادر دبلوماسية اليوم السبت، مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في قمة حول أوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن، يوم غد الأحد.
فيدان يشارك الأحد في اجتماع حول الحرب الأوكرانية في لندن
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / AA
1 مارس 2025

ووفقاً للمصادر، فإن فيدان، الذي يشارك نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  "سيتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية، بما فيها آخر المبادرات التفاوضية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونقل رؤية تركيا المحتملة في العملية إلى نظرائه".

كما سيؤكد فيدان جهود تركيا لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بسلام عادل ودائم ودعمها وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وأشارت المصادر إلى أن الوزير التركي سيوضح "استعداد تركيا للعب دور الوسيط في المفاوضات المستقبلية، كما فعلت في مارس/آذار 2022 عندما استضافت محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا".

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استضافة بلاده نهاية الأسبوع قمة حول أوكرانيا.

وذكر ستارمر أن أوروبا ستكون غير مستقرة أكثر ما دامت أوكرانيا غير محمية بشكل صحيح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبيناً أن ذلك سيتسبب في أضرار أكثر عليهم.

والاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يدعو إلى "إنهاء سريع للصراع وإحلال سلام دائم" بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

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