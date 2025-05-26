سياسة
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طهران تدرس مقترحاً عمانياً بشأن المباحثات مع واشنطن.. وترمب: عقدنا محادثات جيدة مع إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات "جيدة للغاية" مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه لإبرام اتفاق لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
طهران تدرس مقترحاً عمانياً بشأن المباحثات مع واشنطن.. وترمب: عقدنا محادثات جيدة مع إيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / AFP
26 مايو 2025

وأفاد ترمب للصحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي وهو يستعد للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع بنادي الغولف في بيدمنستر: "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية".

من جانبه كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تدرس مقترحاً من سلطنة عمان يهدف إلى إزالة العقبات أمام المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. وكان عراقجي قدّم الأحد تقريراً للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما.

وقال عراقجي إنها "كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، في حين تحدث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تحقيق "بعض التقدم وإن لم يكُن حاسماً، ونأمل توضيح المسائل المتبقية في الأيام المقبلة بما يسمح بالتقدم نحو التوصل إلى اتفاق مستدام".

في سياق آخر عبّر الرئيس الأمريكي عن استيائه العميق بسبب القصف الروسي لأوكرانيا في مطلع الأسبوع، وقال: "أشعر بالاستياء تجاه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف: "لا أعلم ماذا دهاه، ماذا حدث له بحق الجحيم؟ أليس كذلك؟ إنه يقتل كثيراً من الناس. أنا لست سعيداً بذلك". وقال إنه يفكّر بالتأكيد في فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

على صعيد آخر، طلب الرئيس الأمريكي من جامعة هارفارد “قائمة بأسماء الطلاب الأجانب”، وفق تصريحاته.

مصدر:TRT Arabi
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