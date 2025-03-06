تسلّم إيال زامير الأربعاء، منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلفاً للمستقيل هرتسي هاليفي الذي قاد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً.

وأقيمت مراسم رسمية لتنصيب زامير في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا، الذي لوحظ امتناعه عن إلقاء كلمة.

بدوره، توعّد إيال زامير في أول تصريحاته باستئناف الحرب، زاعماً أنها ستكون "من أجل الوجود، وستتواصل حتى تحقيق النصر واستعادة الأسرى". وأضاف: "المهمة الموكولة إليّ من اليوم واضحة: قيادة الجيش الإسرائيلي إلى النصر. سأطارد أعدائي وألحق بهم، ولن أعود حتى يُهزَموا".

من المدرعات إلى الأركان

وُلد إيال زامير في مدينة إيلات لأبٍ من أصول يمنية وأم من أصول سورية، ويبلغ من العمر 59 عاماً، ما يجعله أكبر رئيس أركان في تاريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأول رئيس أركان من سلاح المدرعات منذ دافيد إليعازر، الذي شغل المنصب في السبعينيات.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، امتدت خدمة زامير في جيش الاحتلال لمدة 38 عاماً، تنقل خلالها بين مناصب ومواقع متعددة، بدأها عند تجنيده في سلاح المدرعات عام 1984. لاحقاً اجتاز دورة قادة الدبابات، ثم دورة الضباط. وفي عام 1992 عُيّن ضابط عمليات في اللواء السابع، وبعد عامين تولى قيادة الكتيبة 75، ثم خدم لاحقاً ضابط عمليات في فرقة "الفولاذ".

وفي عام 2003 عُيّن قائداً للواء السابع، وبعد أربع سنوات تولّى قيادة الفرقة 143، ثم الفرقة 36. وفي عام 2012 عُيّن سكرتيراً عسكرياً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي عام 2015، تولى قيادة الجبهة الجنوبية، وبين عامَي 2018 و2021 شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان تحت قيادة أفيف كوخافي.

وفي عام 2023 عُيّن زامير، الذي كان حينها برتبة لواء احتياط، مديراً عامّاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وخلال العام الماضي عمل في مجال تسليح جيش الاحتلال، وحافظ على علاقات جيدة مع الأمريكيين، كما كان مسؤولاً عن صفقات شراء غير مسبوقة للأسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك صفقات لشراء طائرات مقاتلة وذخائر، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يُرشَّح فيها زامير لرئاسة الأركان، إذ رُشِّح عام 2018، لكن قلة خبرته، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، حالت دون فوزه بالمنصب الذي ذهب حينها إلى أفيف كوخافي. وفي عام 2022 كان مرشحاً أمام رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي.

السياسي والعسكري

من أبرز التحديات التي يُتوقع أن تواجه رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد ضبط العلاقة مع المستوى السياسي، تحديداً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كانت علاقته مع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي متوترة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن الوزير بتسلئيل سموتريتش قال في جلسة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، إن "أهم شيء لزامير هو أن يتذكر أن المستوى المهني تابع للقيادة السياسية. لقد حان الوقت لكي يفهم الجيش هذا". وقاطعه نتنياهو، بحسب الصحيفة، قائلاً: "ليس الجيش فقط، بل المستوى المهني بأكمله".

ويرى محلل الشؤون الدفاعية في صحيفة هآرتس عاموس هرائيل، أن "زامير ورث من هاليفي حرباً لم تنتهِ حقّاً على سبع جبهات، ولكن معركته الأصعب ستكون في الداخل، الوقوف في وجه التدخل الحكومي في حين يعمل على إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية على وجه السرعة”.

سبب ذلك، وفقاً لهرائيل، هو "كاتس ونتنياهو ومحاولاتهما إملاء الخطوات الأولى التي يتخذها زامير، ويشمل هذا إقالة قائد سلاح الجوّ اللواء تومر بار ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر، في وقت تهدد فيه إسرائيل بضرب المواقع النووية الإيرانية”.

أما المراسل العسكري في صحيفة معاريف العبرية آفي أشكنازي، فيرى أن زامير لن يفتح الباب أمام التدخلات الحزبية والسياسية في قرارات جيش الاحتلال، ويرجع أشكنازي ذلك إلى الخلفية التنظيمية لزامير، وحالة الحرب التي يمر بها جيش الاحتلال التي تحول دون ذلك.

ومن غير المتوقع أن تكون الأمور بهذه السهولة أمام رئيس الأركان الجديد، فالجيش الإسرائيلي ما زال يعاني آثار إخفاقه في هجوم 7 أكتوبر"، كما أن نفوذ ضباط اليمين الإسرائيلي يتزايد مع وصول عدد منهم إلى مناصب عليا في الجيش.

وهو ما أشار إليه رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته هرتسي هاليفي في كلمته قائلاً: "لقد تَعرَّض الجيش الإسرائيلي لهجمات كلامية عنيفة لم تساعد على تحسين أدائه، لا قبل الحرب ولا خلالها. هذا التآكل المستمر لمكانة الجيش لن يخدم دافعية الجنود ولا استمرارية الخدمة على المدى الطويل”.

تعيينات جديدة

عقب تولّيه مهامه، عقد زامير اجتماعه الأول مع هيئة الأركان العامة، حيث قدّم الاتجاهات والقرارات الرئيسية، وفقاً للقناة 14 العبرية.

وبحسب المصدر ذاته، أعلن زامير تعيين اللواء (احتياط) سامي ترجمان رئيساً لفريق سيُشكَّل لفحص التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، واستخلاص الدروس منها، وتقديم التقارير مباشرة له. وخلال اللقاء قال إن عام 2025 سيكون "عام حرب، مع التركيز على غزة وإيران، والحفاظ على الإنجازات وتعميقها في ساحات أخرى"، وفقاً للقناة 14.

وتَطرَّق رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إلى قضية الأسرى في غزة، مؤكداً أن "عودتهم التزام أخلاقي"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل على إعادتهم جميعاً". كما أعلن أنه ستُعرَض صور الأسرى في مكتب رئاسة الأركان حتى عودتهم.

وقرّر زامير إجراء تعيينين سريعين في هيئة الأركان العامة: الأول تعيين اللواء يانيف آسور قائداً للقيادة الجنوبية. وكان قائد المنطقة الجنوبية الحالي اللواء يارون فينكلمان، أعلن قبل بضعة أشهر تحمُّله المسؤولية عن فشل المنطقة الجنوبية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

أما الثاني فهو تعيين العميد إيتسيك كوهين قائد الفرقة 162، وهي إحدى أهمّ الفرق المدرعة النظامية التي شاركت في العدوان على غزة، ليشغل منصب رئيس قسم العمليات. كذلك وجّه زامير بإنشاء لواء دبابات إضافي، ودراسة إمكانية إنشاء لواء مشاة إضافي، وإعادة تأسيس وحدات الاستطلاع المدرعة التي فُكّكَت، وفحص إمكانية تحويل إحدى هذه الوحدات إلى وحدة مخصصة للجنود الحريديم.

وصدّقَ رئيس الأركان ووزير الدفاع كذلك على عملية تعيينات واسعة النطاق في الجيش، رُقّيَ خلالها عشرات الضباط إلى مناصب رئيسية في القيادات المختلفة، كما عُيّن عدد من قادة الألوية الجدد، بما في ذلك قادة ألوية "حيرام" و"إفرايم" و"منشيه" و"يفتاح". وشملت التعيينات تحديثات كبيرة في القيادات المركزية الشمالية والجنوبية والوسطى، مع ترقية عدد كبير من الضباط.