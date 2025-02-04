سياسة
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عقب مباحثات "جيدة" مع ترودو.. ترمب يؤجل فرض الرسوم الجمركية على كندا شهراً
أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار فرض الرسوم الجمركية الإضافية على كندا لمدة لا تقل عن 30 يوماً، وذلك إثر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
عقب مباحثات "جيدة" مع ترودو.. ترمب يؤجل فرض الرسوم الجمركية على كندا شهراً
ترمب يجري اتصالاً هاتفياً مع ترودو بشأن الرسوم الجمركية / صورة: AFP (AFP)
4 فبراير 2025

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال" مساء أمس الاثنين، إن قرار التعليق جاء عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأضاف أن كندا ستعزز التنسيق مع الجانب الأمريكي و"وافقت على ضمان أمن حدودنا الشمالية ووقف تدفق المخدرات المميتة، مثل الفنتانيل، إلينا".

وذكر الرئيس الأمريكي أن كندا ستنفذ خطة بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود بمروحيات جديدة وتقنيات متطورة وكوادر إضافية.

وأشار أيضاً إلى أن ترودو قدّم التزامات جديدة، من بينها تعيين مسؤول عن مكافحة "الفنتانيل"، وتصنيف "الكارتلات" (عصابات التهريب) إرهابية.

كما جرى التزام ضمان مراقبة الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإطلاق قوة ضاربة مشتركة بين كندا والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و"الفنتانيل" وغسيل الأموال.

وأفاد ترمب بتوقيع رئيس الوزراء الكندي توجيهاً استخبارياً جديداً بشأن الجريمة المنظمة و"الفنتانيل"، مدعوماً بـ200 مليون دولار.

وأضاف: "أنا راضٍ جداً عن هذه النتيجة الأولية، وسيجري تعليق الرسوم الجمركية التي أُعلنت يوم السبت لمدة 30 يوماً لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا".

بدوره، قال ترودو إنه أجرى مباحثات هاتفية "جيدة" مع ترمب، مشدداً على أن كندا ستنفذ خطة أمن الحدود بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأكد في منشور على منصة إكس، تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن على بلاده، لمدة 30 يوماً "على الأقل".

ومطلع فبراير/شباط الجاري، وقع ترمب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين.

وفي اليوم التالي، قال ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي في وقت قريب دون أن يحدد تاريخاً.

لاحقاً، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك لمدة شهر اعتباراً من 4 فبراير/شباط الجاري، وذلك مقابل تعزيزها أمن الحدود.

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