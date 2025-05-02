سوريا الجديدة
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"تصعيد خطير".. الرئاسة السورية تُدين القصف الإسرائيلي على محيط القصر الرئاسي
أدانت الرئاسة السورية بـ"أشد العبارات" القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي، معتبرةً أن ذلك "يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها".
"تصعيد خطير".. الرئاسة السورية تُدين القصف الإسرائيلي على محيط القصر الرئاسي
القصر الرئاسي السوري، دمشق / Reuters
2 مايو 2025

وطالبت الرئاسة، في بيان نشرته على منصة تليغرام، "المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية".

وقالت في بيانها إن "رئاسة الجمهورية العربية السورية تُدين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس، على يد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها".

كما دعت "الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية".

وأكدت أن "هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري، أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المناطق كافة".

وحذرت الرئاسة في بيانها، من أن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة "رسالة تحذير" للإدارة السورية في دمشق.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، تعليقاً على القصف، إن "هذه رسالة واضحة للنظام (الإدارة الجديدة) السوري: لن نسمح بنشر قوات جنوب دمشق أو بأي تهديد للدروز".

وتحاول إسرائيل استغلال المكون الدرزي لفرض تدخلها في سوريا، في وقت تؤكد فيه دمشق أن جميع مكونات الشعب متساوون في الحقوق.

مصدر:TRT ARABI
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