الحرب على غزة
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عقب اتخاذها إجراءات ضد طلابها المؤيدين لفلسطين.. إدارة ترمب تشيد بخطوات جامعة ييل
أعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها جامعة ييل ضد طلابها المؤيدين لفلسطين، الذين احتجوا على زيارة وزير إسرائيلي للجامعة.
عقب اتخاذها إجراءات ضد طلابها المؤيدين لفلسطين.. إدارة ترمب تشيد بخطوات جامعة ييل
طلاب وخريجون بجامعة ييل الأمريكية يحتجون على الإبادة الإسرائيلية في غزة / Reuters
25 أبريل 2025

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة، عن "فريق العمل المعنيّ بمكافحة معاداة السامية"، وهو هيئة مشتركة بين وزارات العدل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم وإدارة الخدمات العامة (GSA)، تشكلت بموجب أمر تنفيذي من ترمب.

وأشاد البيان بقرارات جامعة ييل ضد مجموعة من الطلاب احتجوا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للحرم الجامعي.

ولفت إلى دعم الفريق خطوات الجامعة التي شملت التدخل لفض المظاهرة، وإلغاء الاعتراف الرسمي بالجهة المنظِّمة للاحتجاج، وفتح تحقيقات تأديبية ضد الطلاب المشاركين.

وأكد البيان أن الهيئات المعنية ستواصل مراقبة التطورات، داعياً الجامعات الأمريكية كافة إلى "الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القوانين لمكافحة التمييز، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الطلاب عند الاقتضاء".

يُذكر أن جامعة ييل ألغت الاعتراف الرسمي بمجموعة "Yalies4Palestine" بعد احتجاجات الطلاب ضد بن غفير عند وصوله إلى حرم الجامعة، الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو عشرات الطلاب المعارضين لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وهم يهتفون ضد بن غفير "عار عليك".

وعلى الرغم من أن "Yalies4Palestine" نفت تنظيمها للاحتجاج، فإن الجامعة ادعت أن المجموعة دعت إلى المشاركة في الفعالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها نشرت بياناً علنياً تؤيد فيه هذا التحرك.

كما أعلنت إدارة الجامعة في بيان، فتح تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بـ"تصرفات معادية للسامية" خلال الاحتجاج.

كان بن غفير قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، في زيارة هي الأولى من نوعها له بصفته وزيراً منذ تسلمه مهامه في نهاية عام 2022.

والعام الماضي، شهد حرم جامعة ييل اعتقال 48 ناشطاً، بينهم 44 طالباً من ييل، خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

واستمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين، التي بدأت في عديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، نحو 6 أسابيع، وخلال هذه الفترة نُظِّمت احتجاجات ضد إسرائيل والإدارة الأمريكية، في جميع الجامعات الكبرى تقريباً في البلاد على خلفية الحرب في قطاع غزة.

كانت إسرائيل قد هاجمت بشدة احتجاجات الطلاب الأمريكيين ضد حرب الإبادة في غزة.

كما عارضت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن، الاحتجاجات، ولكن الرئيس الحالي دونالد ترمب أعلن عقوبات ضد الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات.

وتستخدم الإدارة الأمريكية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات، للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.

مصدر:TRT ARABI
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