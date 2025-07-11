الحرب على غزة
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نتنياهو: نقترب من اتفاق لإطلاق رهائن ووقف إطلاق نار محتمَل مع حماس لمدة 60 يوماً
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامنين نتنياهو إن 50 محتجَزاً لا يزالون في قطاع غزة، 20 منهم فقط على قيد الحياة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال أيام قليلة لإطلاق سراحهم.
نتنياهو: نقترب من اتفاق لإطلاق رهائن ووقف إطلاق نار محتمَل مع حماس لمدة 60 يوماً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن / Reuters
11 يوليو 2025

وأضاف خلال مقابلة له الخميس على قناة Newsmax: "أريد إطلاق سراحهم جميعاً، ولدينا الآن اتفاق من المفترض أن يشمل نصف الأحياء ونصف المتوفين".

وتابع: "بهذا سيتبقى لدينا 10 أحياء، ونحو 12 رهينة متوفين، لكنني سأسعى لإعادتهم أيضاً. آمل أن نتمكن من إبرام الاتفاق في غضون أيام قليلة".

ورجّح نتنياهو أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يمكن خلالها إنهاء الحرب على القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

والأربعاء قالت حماس إن في محادثات وقف إطلاق النار الجارية عديداً من النقاط الجوهرية العالقة، بما في ذلك تدفق المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضي القطاع، و"توفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".

جاءت مقابلة نتنياهو في الوقت الذي يختتم فيه زيارته الثالثة إلى واشنطن منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني.

وفي حديثه عن ترمب قال نتنياهو إنه لم يسبق لإسرائيل أن حظيت بمثل "هذا الصديق، أو هذا الدعم لإسرائيل، الدولة اليهودية، في البيت الأبيض".

وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل الشهر الماضي في قصف إيران، في خطوة قال ترمب إنها "مَحَت" ثلاثة من المواقع النووية الإيرانية. وعندما سُئل نتنياهو عن تقييم الأضرار قال: "في غضون أشهر كانوا سيتمكنون من إنتاج قنابل ذرية".


مصدر:TRT Arabi
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