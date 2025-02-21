وأوضح المكتب في بيان، أن الإفراج يأتي ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وذلك عقب تسليم الفصائل الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين، مبيناً أن القائمة تشمل 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد و60 آخرين ممن يقضون أحكاماً عالية.

وأضاف البيان أن عمليات الإفراج ستشمل أيضاً 47 أسيراً من الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، (صفقة شاليط لعام 2011)، بالإضافة إلى 445 أسيراً من قطاع غزة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في سياق متصل، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن نيتها الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين غداً السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، التي تأتي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.