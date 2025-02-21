الحرب على غزة
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مقابل 6 أسرى.. إسرائيل تُفرج السبت عن 602 فلسطيني
أفاد مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل ستفرج غداً السبت، عن 602 أسير فلسطيني، من بينهم 50 محكوماً بالسجن المؤبد و60 آخرون صدرت بحقهم أحكام عالية.
مقابل 6 أسرى.. إسرائيل تُفرج السبت عن 602 فلسطيني
كتائب القسام تسلِّم جثامين 4 أسرى إسرائيليين / AA Archive
21 فبراير 2025

وأوضح المكتب في بيان، أن الإفراج يأتي ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وذلك عقب تسليم الفصائل الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين، مبيناً أن القائمة تشمل 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد و60 آخرين ممن يقضون أحكاماً عالية.

وأضاف البيان أن عمليات الإفراج ستشمل أيضاً 47 أسيراً من الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، (صفقة شاليط لعام 2011)، بالإضافة إلى 445 أسيراً من قطاع غزة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في سياق متصل، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن نيتها الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين غداً السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، التي تأتي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

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