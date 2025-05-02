تركيا
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62 ألف زائر في اليوم الأول لمهرجان "تكنوفيست" في شمال قبرص التركية
لفت مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، أنظار عشرات الآلاف في يومه الأول بجمهورية شمال قبرص التركية، حيث استقبل نحو 62 ألف زائر، وفق ما أعلنت الجهة المنظمة الخميس.
62 ألف زائر في اليوم الأول لمهرجان "تكنوفيست" في شمال قبرص التركية
ويشهد المهرجان على هامشه مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها مسابقات تكنولوجية في مجالات متعددة تستقطب آلاف الشباب المبدعين / AA
2 مايو 2025

وانطلقت فاعليات المهرجان، الذي يُعَدّ الأكبر من نوعه عالميّاً، في نسخته الجديدة بإشراف وقف فريق التكنولوجيا التركي وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، ومن المقرر أن تتواصل حتى 4 مايو/أيار الجاري.

ويُقام "تكنوفيست" هذا العام بمشاركة واسعة تشمل 132 جهة، من بينها مؤسسات حكومية، وشركات تكنولوجية كبرى، وجامعات، ومؤسسات إعلامية، ويحظى برعاية مباشرة من رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية.

ويشهد المهرجان على هامشه مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها مسابقات تكنولوجية في مجالات متعددة تستقطب آلاف الشباب المبدعين، إضافة إلى عروض جوية، وحفلات موسيقية، وجلسات حوارية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا لدى الزوار من مختلف الفئات.

مصدر:TRT Arabi
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