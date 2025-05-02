وانطلقت فاعليات المهرجان، الذي يُعَدّ الأكبر من نوعه عالميّاً، في نسخته الجديدة بإشراف وقف فريق التكنولوجيا التركي وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، ومن المقرر أن تتواصل حتى 4 مايو/أيار الجاري.

ويُقام "تكنوفيست" هذا العام بمشاركة واسعة تشمل 132 جهة، من بينها مؤسسات حكومية، وشركات تكنولوجية كبرى، وجامعات، ومؤسسات إعلامية، ويحظى برعاية مباشرة من رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية.

ويشهد المهرجان على هامشه مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها مسابقات تكنولوجية في مجالات متعددة تستقطب آلاف الشباب المبدعين، إضافة إلى عروض جوية، وحفلات موسيقية، وجلسات حوارية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا لدى الزوار من مختلف الفئات.