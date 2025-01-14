سياسة
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الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة ويصعّد الاعتداءات على طلاب في بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة ومداهمة ومحاصرة منازل فيها.
الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة ويصعّد الاعتداءات على طلاب في بيت لحم
آليات الاحتلال خلال اقتحام مدن الضفة / AFP
14 يناير 2025

وقال شهود عيان إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية مرفقة بجرافة اقتحمت بلدة قباطية في محافظة جنين شمالي الضفة، وفرضت حصاراً على محيط منزل فيها بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم (الثلاثاء)، 4 فلسطينيين، بعد دهم وتفتيش منازلهم في مدينة سلفيت.

وأضافت المصادر أن القوات اعتقلت أيضاً فلسطينياً من قرية مردا، وآخر من بلدة بروقين، إضافة إلى 4 فلسطينيين من قرية اسكاكا، بسلفيت.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قراوة بني حسان، وفتشت عدداً من المنازل، واستجوبت ميدانيا بعض الفلسطينيين واحتجزتهم، واعتقلت بعد ذلك 6 فلسطينيين بينهم 3 أشقاء.

وفي الخليل، ذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة حلحول (شمال)، كما اعتقلت فلسطينيين آخرين من بلدة إذنا (غرب)، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال داهم عدداً من المنازل، وأجرى بها تفتيشاً وعبث بمحتوياتها خلال اقتحام قريتي دير أبو مشعل، والمغير.

الاعتداء على الطلاب

أما في بيت لحم، فتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على طلاب بلدة الخضر (جنوب)، فقد أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في منطقتي "التل"، و"البركة" من البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، صوب الطلبة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، وسط مواجهات.

من جهتها، أكدت مديرية التربية والتعليم أن قوات الاحتلال "اقتمحت محيط مدرسة بنات الخضر الأساسية، واحتجزت لبعض الوقت المعلمة فاطمة دعدوع، واستولت على هاتفها الخلوي، وأطلقت قنابل الغاز والصوت في الهواء، مع إشهار السلاح في وجه مديرة المدرسة سناء زبون".

واحتجزت القوات الطالبات داخل الصفوف، ومنعتهن من الخروج، مما خلق حالة من الهلع والرعب.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 848 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

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