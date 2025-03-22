سياسة
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"الحوثي" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في تل أبيب والبحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي، استهدفت مطار بن غوريون" في تل أبيب، وأخرى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية /يو إس إس هاري ترومان/ في البحر الأحمر.
"الحوثي" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في تل أبيب والبحر الأحمر
المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع / AA
22 مارس 2025

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين2) مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)".

وأضاف "ننبه كافة شركات الطيران إلى أن مطار /بن غوريون/ أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك".

وأشار سريع إلى أن قوات جماعته نفذت كذلك "عملية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أنهم مستمرون في "إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغزة بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر حتى مساء الخميس عن "591 شهيداً و1042 مصاباً، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين"، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتعد هجمات الثلاثاء أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيذ التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوماً، لتعاود إسرائيل إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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