وقالت محافظة درعا (جنوب)، عبر قناتها بمنصة تليغرام: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بعدة عربات عسكرية في حرش سد الجبلية بالقرب من مدينة نوى غربي درعا، وتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة". وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف "سفح تل الجموع قرب مدينة نوى بثلاث قذائف مدفعية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن "غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة، في دمشق". وتابعت: "وغارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مدينة حماة" (وسط).

وقالت محافظة حماة، في قناتها عبر تليغرام: "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار حماة العسكري ومحيطه بأكثر من 15 غارات جوية". ولاحقاً، أفادت بـ"تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على مطار حماة العسكري ومحيطه".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، إنه "أغار في الساعات الأخيرة على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (تي 4- في حمص/ وسط)، إلى جانب عدة بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق". وأضاف أنه "سيواصل العمل لإزالة" ما ادعى أنه "أي تهديد على مواطني إسرائيل".

في سياق متصل، أعلنت الخارجية السورية أن إسرائيل شنّت غارات على مطار حماة العسكري أسفرت عن تدمير المطار وإصابة مدنيين وعسكريين، ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والتزام القانون الدولي.



وقالت الخارجية السورية إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة واضحة لتطبيع العنف مجدداً داخل البلاد"، وإن "التصعيد الإسرائيلي غير مبرر وهو محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".

ودانت الوزارة "هذا العدوان والانتهاك السافر للقانون الدولي"، ودعت "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والتزام القانون الدولي".

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاماً تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.