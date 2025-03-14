سياسة
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المجلس الأوروبي يشيد بتوافق أذربيجان وأرمينيا على اتفاقية السلام
أعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، عن تهانيه للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على التوصل إلى توافق بشأن النص الكامل لاتفاقية السلام بين البلدين.
المجلس الأوروبي يشيد بتوافق أذربيجان وأرمينيا على اتفاقية السلام
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وفي الوسط الرئيس السابق للمجلس الأوروبي شارل ميشال / AA Archive
14 مارس 2025

وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف كوستا هذا التوافق بأنه "خطوة حاسمة" نحو عودة العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، وفتح آفاق جديدة للمنطقة.

ودعا كوستا الطرفين إلى المضي قدماً في توقيع الاتفاق بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي مستعدٌّ لدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن الدائمَين في منطقة جنوب القوقاز.

يأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، يوم الخميس، اكتمال المفاوضات بشأن نص اتفاقية السلام المرتقبة مع أرمينيا.

وأشارت وزارة الخارجية الأذربيجانية إلى أن توقيع الاتفاق مرهون بإجراء تعديل في الدستور الأرميني، الذي يتضمن "مزاعم تمس سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، تستمر المفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل يعزز الاستقرار في المنطقة.​​​​​​​

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