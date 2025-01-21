الحرب على غزة
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تهنئة عربية لترمب
في أخبارنا لهذا اليوم.. دول عربية تهنئ دونالد ترمب بتنصيبه رئيساً لأمريكا.. وقتلى وجرحى بقصف من الدعم السريع في الفاشر
دقائق الذروة
21 يناير 2025

الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن وفلسطين هنأوا دونالد ترمب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلفًا لجو بايدن. في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع، مشددًا على أهمية رفع القيود الدولية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، لبدء إعادة الإعمار. من جهة أخرى، دخلت 634 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر المعابر البرية، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على دخول 600 شاحنة يوميًا، بعد أكثر من 15 شهرًا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وفي سياق آخر أعلنت لجنة طوارئ مخيم أبو شوك عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 18 آخرين جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على سوق داخل المخيم بمدينة الفاشر، ودعت اللجنة منظمات حقوق الإنسان لحماية النازحين.

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