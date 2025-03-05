القمة العربية الطارئة تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وترفض في بيانها الختامي تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما شددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.

رسالة إلى الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني أعرب فيها الأخير عن استعداده للتوقيع على الاتفاقية الخاصة بالمعادن والأمن، فيما رحب ترامب بتصريحات زيلينسكي لإحلال السلام.

غضب في كندا بعد توعد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يقول إن هدف الرئيس الأمريكي منها هو "التسبب في انهيار الاقتصاد الكندي" لجعل عملية ضم كندا "أكثر سهولة".