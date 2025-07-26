وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان رسمي، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دبعال أسفرت عن "سقوط شهيدين"، دون أن تُحدّد هويتهما.

بدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخين على المنزل، مشيرةً إلى وقوع قتلى، دون تفاصيل إضافية.

يأتي هذا الهجوم ضمن خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه مناطق مدنية في الجنوب اللبناني، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وبدأت المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تتصاعد إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، جرى التوصل إلى اتفاق تهدئة برعاية دولية، لكنه تعرّض لما يزيد على 3 آلاف خرق إسرائيلي حتى اليوم، حسب بيانات رسمية لبنانية، وأسفرت هذه الخروقات عن 262 قتيلاً و563 جريحاً.

ورغم الاتفاق، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، لكنه ما زال يحتل خمس تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، وسط دعوات دولية متكررة لضمان احترام الخط الأزرق والامتناع عن استهداف المدنيين.