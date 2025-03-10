سياسة
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"سنجعل سكان الجزيرة أثرياء".. ترمب يجدد رغبته في ضم غرينلاند
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصريحاته حول اهتمامه بضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى استعداد بلاده لاستثمار مليارات الدولارات بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
"سنجعل سكان الجزيرة أثرياء".. ترمب يجدد رغبته في ضم غرينلاند
ترمب: مستعدون لاستثمار مليارات الدولارات لجعل سكان غرينلاند أثرياء / AFP
10 مارس 2025

جاء ذلك في منشور عبر منصة "سوشال تروث" أمس الأحد، تناول فيه وضع جزيرة غرينلاند التي يرغب في شرائها، والذي أكد فيه دعمه لحق شعب الجزيرة في تقرير مصيره.

وقال ترمب مخاطباً سكان غرينلاند: "سنستمر في حمايتكم كما نفعل منذ الحرب العالمية الثانية. نحن مستعدون لاستثمار مليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة وجعلكم أثرياء".

ومنذ عودته إلى الإدارة الأمريكية مجدداً، لم يُخفِ ترمب رغبته المتكررة في ضم جزيرة غرينلاند.

وفي تصريح سابق بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكد ترمب أن غرينلاند ينبغي أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة.

من جانبه، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إيجيدي، قائلاً: "غرينلاند ملك للشعب الغرينلاندي. نحن لسنا للبيع ولن نكون كذلك أبداً”، مشدداً على تمسك بلاده بنضالها “الطويل من أجل الحرية".

وتتمتع غرينلاند، إلى جانب جزر فارو، بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، وتقع على بُعد 2900 كيلومتر من الأراضي الدنماركية.

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