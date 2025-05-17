الحرب على غزة
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في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة.. "القسّام" تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين شرق غزة
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أنها قتلت وأصابت عسكريين إسرائيليين خلال "اشتباك مسلح" بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في 12 مايو/أيار الجاري، ضمن عملياتها المتواصلة للتصدي لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بالقطاع.
في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة.. "القسّام" تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين شرق غزة
كتائب القسام تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين بحي الشجاعية شرق غزة / Reuters
17 مايو 2025

وأوضحت “القسام” في بيان نشرته عبر قناتها على تليغرام إن مقاتليها "خاضوا اشتباكاً مباشراً بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في شارع النزاز شرق حي الشجاعية"، مضيفة: "تمكّن مجاهدونا من رصد إصابة ومقتل جنديين من أفراد القوة المستهدفة".

وحتى الساعة 16:15 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما أعلنته "القسام".

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتأتي العملية في إطار تصدي "القسام" للتوغل الإسرائيلي، في وقت تواصل فيه تل أبيب بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 174 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الأول 2025، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تنصّل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس.آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

مصدر:TRT Arabi
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