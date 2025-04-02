وقال أحد هذين المسؤولين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "حماس قرّرت عدم التعاطى مع الاقتراح الإسرائيلي الأخير المقدّم عبر الوسطاء، لأنّ الاحتلال يهدف إلى تعطيل الاقتراح المصري-القطري ويريد تعطيل أيّ اتّفاق".

من جهته قال قيادي آخر في حماس إنّ الحركة تناشد "الوسطاء والمجتمع الدولي إلزام الاحتلال احترام ما وقّع عليه والتعامل إيجاباً مع مقترح الوسطاء".

وبعد شهرين من الهدنة في غزة وأسابيع عدة من المفاوضات غير المثمرة بشأن سبل تمديدها، استأنفت إسرائيل قصفها وعدوانها العسكري على غزة في 18 آذار/مارس، معتبرة أنّ الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على تسليم الأسرى الأحياء أو الأموات الذين لا تزال تحتجزهم.

والسبت قال كبير مفاوضي حماس إنّ الحركة وافقت على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة قدّمه الوسطاء. وفي رفض ضمني لشروط هذا العرض، أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أن إسرائيل "نقلت اقتراحاً مضاداً إلى الوسطاء بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة".

وقال مسؤول في حماس إن المقترح المصري-القطري ينص على وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً تطلق الحركة الفلسطينية خلاله سراح "خمسة جنود إسرائيليين"، بينهم جندي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل إطلاق سراح 250 فلسطينياً معتقلين لدى إسرائيل، بينهم 150 محكوماً بالسجن المؤبد.

كما ينصّ المقترح على أن تفرج إسرائيل عن 2000 فلسطيني اعتقلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووفقاً للمصدر نفسه، فإن المقترح الذي قبلت به حماس يشمل أيضاً انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق غزة التي أعاد انتشاره فيها منذ 18 آذار/مارس، وتدفّق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً كاملاً منذ 2 آذار/مارس.