الحرب على غزة
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جيش الاحتلال يعلن انفجار عبوة ناسفة بجرافة.. ورصد 3 قذائف هاون تجاه قواته في غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن 3 قذائف هاون أُطلقت تجاه قواته الموجودة على مشارف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما انفجرت عبوة ناسفة بإحدى جرافاته وسط القطاع، دون وقوع إصابات.
جيش الاحتلال يعلن انفجار عبوة ناسفة بجرافة.. ورصد 3 قذائف هاون تجاه قواته في غزة
آليات مدمرة لجيش الاحتلال في قطاع غزة / AA
29 مارس 2025

وفي بيان نشره بحسابه على منصة إكس، قال الاحتلال: "قبل وقت قصير، أُطلقت ثلاث قذائف هاون باتجاه قواتنا العاملة في مشارف خان يونس، دون وقوع إصابات في صفوف القوات"، مضيفاً أن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى جرافاته من نوع D9 في المنطقة، دون وقوع إصابات.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الانفجار وقع قُرب الجرافة التي كانت تقوم بنشاط عملياتي في المنطقة العازلة وسط قطاع غزة.

وأضافت: "يشتبه الجيش الإسرائيلي في أن الحادث نجم عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع أو تفجير عبوة ناسفة ضد القوات. ووفقاً للتحقيقات الأولية، هناك احتمال بأن يكون الحديث عن عبوة قديمة ولم تُزرع مؤخراً".

ووصفت الصحيفة انفجار العبوة الناسفة قرب الجرافة الإسرائيلية بـ"الحادثة غير العادية للمرة الأولى منذ انهيار وقف إطلاق النار".

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، والمستوطنات المحاذية للقطاع في المنطقة المعروفة إسرائيلياً باسم "غلاف غزة".​​​​​​​

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار وحتى صباح السبت، قتلت إسرائيل 921 فلسطينياً وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبنهاية 1 مارس/آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

ورغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدماً في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته، وقرر استئناف العدوان على غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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