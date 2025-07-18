وأورد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان أكد لبوتين أن الاشتباكات التي أعقبت انسحاب قوات الأمن السورية من السويداء تُشكل تهديداً للمنطقة بأسرها، وأنه من الضروري أن لا تنتهك إسرائيل السيادة السورية.

وأشار الرئبس التركي إلى أن تركيا تواصل جهودها لضمان الاستقرار في سوريا، وتسعى إلى تسريع عملية تعافي البلاد من تداعيات الصراع.

والأحد، اندلعت مواجهات دامية بين أطراف بدوية ودرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا، تدخلت على أثرها القوات الحكومية لإعادة الاستقرار.

وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعَّدت عدوانها على سوريا، وشنت الأربعاء غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، وواصلت غاراتها حتى مساء الخميس.

وفي ما يخص الحرب الروسية-الأوكرانية، أكد الرئيس التركي أن استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر عقد الجولة الثالثة يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشددا على استعداد تركيا لاستضافة المحادثات في إسطنبول حالما تُحدد مواعيد مناسبة للأطراف.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/ أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات مُجمدة بشأن تسليم جثث 6000 جندي أوكراني، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً.