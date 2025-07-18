تركيا
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في اتصال هاتفي.. أردوغان يؤكد لبوتين دعم استقرار سوريا واستعداد تركيا لاستضافة مفاوضات موسكو وكييف
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
في اتصال هاتفي.. أردوغان يؤكد لبوتين دعم استقرار سوريا واستعداد تركيا لاستضافة مفاوضات موسكو وكييف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سابق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، أكتوبر/تشرين الأول 2024 / AA Archive
18 يوليو 2025

وأورد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان أكد لبوتين أن الاشتباكات التي أعقبت انسحاب قوات الأمن السورية من السويداء تُشكل تهديداً للمنطقة بأسرها، وأنه من الضروري أن لا تنتهك إسرائيل السيادة السورية.

وأشار الرئبس التركي إلى أن تركيا تواصل جهودها لضمان الاستقرار في سوريا، وتسعى إلى تسريع عملية تعافي البلاد من تداعيات الصراع.

والأحد، اندلعت مواجهات دامية بين أطراف بدوية ودرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا، تدخلت على أثرها القوات الحكومية لإعادة الاستقرار.

وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعَّدت عدوانها على سوريا، وشنت الأربعاء غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، وواصلت غاراتها حتى مساء الخميس.

وفي ما يخص الحرب الروسية-الأوكرانية، أكد الرئيس التركي أن استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر عقد الجولة الثالثة يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشددا على استعداد تركيا لاستضافة المحادثات في إسطنبول حالما تُحدد مواعيد مناسبة للأطراف.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/ أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات مُجمدة بشأن تسليم جثث 6000 جندي أوكراني، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً.

مصدر:TRT Arabi
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