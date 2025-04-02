وقال كاتس في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك إخلاء واسع النطاق للفلسطينيين من عدة مناطق في غزة، مجدّداً التذكير بأن "القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين"، هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.

وأمس الثلاثاء، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق شمال غزة ورفح جنوبي القطاع، لإخلاء أماكنهم والانتقال إلى مراكز الإيواء، في حين لا توجد في غزة أماكن إيواء.

والأحد، توعَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصعيد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل، حتى ظهر الاثنين، 1001 فلسطيني، وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.