حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من اختبار صبر بلاده فيما يتعلق بالقضية السورية، مشددًا على أن "من يعق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا سيجد أنقرة وحكومة دمشق في مواجهته".

على صعيد متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مسؤولين أمنيين أمريكيين أبلغوا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من سوريا سيبدأ خلال شهرين. وكشفت الصحيفة أن إسرائيل حاولت منع الانسحاب الأمريكي من سوريا، لكنها أُبلغت أن جهودها باءت بالفشل.

في سياق مختلف، أعربت فصائل فلسطينية عن رفضها أي مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يفتقر إلى ضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل، معتبرة أنه "فخ سياسي يكرس الاحتلال". ودعت المجتمع الدولي إلى مزيد من الضغط على إسرائيل.

في تطور لاحق، أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانًا دعوا فيه إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في السودان، ونددوا بهجمات قوات الدعم السريع السودانية، تزامنًا مع إعلان قائدها محمد حمدان دقلو قيام حكومة موازية في السودان.

ختامًا، أعلن البرلمان التركي عقد اجتماع لممثلي برلمانات ثلاث عشرة دولة في إسطنبول الجمعة المقبلة، من أجل تشكيل مجموعة برلمانية لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الاجتماع الذي يستضيفه رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، من المتوقع أن يلقي فيه الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة.